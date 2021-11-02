 عبدالغفار: خطة عاجلة لدعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية من أساتذة الجامعات - بوابة الشروق
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عبدالغفار: خطة عاجلة لدعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية من أساتذة الجامعات

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:42 م
عبدالغفار: تنسيق غير مسبوق بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعية لتقديم أفضل خدمة للمريض المصري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري مديريات الصحة في المحافظات والمستشفيات الجامعية لتوفير الكوادر الطبية من أساتذة كليات الطب للعمل في مستشفيات الصحة بمقابل مادي مجزي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة استماع ومناقشة "مشروع قانون المسئولية الطبية"، والتي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

وأضاف عبدالغفار، أنه جاري حصر احتياجات جميع مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية لسرعة توفيرها.

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