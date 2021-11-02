رئيس وزراء سنغافورة: نحرز تقدما في مكافحة كورونا لكن يجب الحذر من أي مفاجآت

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إن بلاده تحرز تقدمًا في مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19)، إلا أنه حذر أيضًا من حدوث أية "مفاجآت" محتملة مثل تلك التي تواجهها بعض الدول في أوروبا.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن لونج قوله -في تصريحات إعلامية في نهاية قمة مجموعة العشرين في روما- إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر قبل أن تفتح سنغافورة حدودها بأمان مثل إيطاليا، التي تمتلك واحد من أعلى معدلات التطعيم في أوروبا.

وذكرت القناة أن سنغافورة -التي فرضت إغلاقين صارمين سابقًا- خففت معظم قواعد كورونا، بما يتضمن ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة، إلا أن لونج حذر من "المفاجآت" المحتملة، مشيرًا إلى أن الحالات في أوروبا آخذة في الارتفاع، لاسيما في أوروبا الغربية، وأن السلطات هناك تراقب الوضع.

وأضاف أن سنغافورة قد تشهد تفاقم الأوضاع أيضًا، لكنها تتخذ الخطوات اللازمة عند الحاجة، معربًا عن اعتقاده أن البلاد ستتجاوز تداعيات الوباء، وأنها تحرز بالفعل تقدمًا في ذلك.