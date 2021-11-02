الفلبين: تطعيم أكثر من 27 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تطعيم 27 مليونا و360 ألفا و873 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما يمثل حوالي 35% من الفئة المستهدفة لتحقيق مناعة القطيع.

ونقلت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية عن وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي، قولها إنه تم توزيع 59.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن من بينها حوالي 32 مليون تم استخدامها كجرعة أولى.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين -التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا- قد سجلت حوالي 2.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك أكثر من 41 ألف حالة وفاة.