ليتوانيا تفتتح مركزًا للتأشيرات في نيبال

أعلنت السفارة الليتوانية لدى نيبال، اليوم الاثنين، افتتاح مركز لطلب التأشيرات في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وذكرت السفارة أن سفير ليتوانيا لدى الهند جوليوس برانيفيسيوس هو الذي افتتح هذا المركز الجديد في كاتماندو.

ومن جانبه، قال السفير الليتواني -في تصريحات صحفية بمناسبة افتتاح المركز- إن هذا المركز يشكل خطوة هامة لتطوير العلاقات بين ليتوانيا ونيبال.

وأضاف السفير أن هذا المركز لن يؤدي فقط إلى تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرات، بل سيؤدي أيضا إلى المساهمة في تعزيز الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية وغيرها.

وأشار السفير الليتواني إلى أن المركز سيساهم في تشجيع بناء اتصالات شعبية بين البلدين بصورة قوية، وأنه يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي.