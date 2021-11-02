كريدي سويس يقترب من تعيين فرانسيسكو دي فيراري لرئاسة قطاع إدارة الثروات

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية العملاقة اقتربت من تعيين فرانسيسكو دي فيراري الرئيس التنفيذي السابق لشركة أيه.إم.بي ليمتد كرئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في المجموعة في إطار تغييرات أوسع نطاقا في القطاع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن دي فيراري المصرفي السابق في كريدي سويس غادر شركة إدارة الثروات الأسترالية أيه.إم.بي في حزيران/يونيو الماضي، ويجري حاليا مشاورات لتولي إدارة أنشطة التجزئة المصرفية في البنك السويسري.

ومن المقرر أن تعلن كريدي سويس يوم الخميس المقبل استراتيجيتها الجديدة التي طال انتظارها. ومن المتوقع أن تلقي الضوء على الخطط المحتملة لإعادة هيكلة أنشطة إدارة الثروات الإقليمية والمقسمة حاليا إلى عدة قطاعات.

وأمام كريدي سويس مجموعة من الخيارات بشأن مستقبل أنشطة التجزئة المصرفية لديها بما في ذلك دمج الأنشطة الإقليمية المختلفة في وحدة عالمية واحدة.