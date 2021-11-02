وزير التعليم العالي: بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري خلال أيام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، آخر تطورات لقاحات كورونا المصرية، قائلًا إن هيئة الدواء المصرية أجازت أمس واحدًا من هذه اللقاحات لبدء التجارب الإكلينيكية.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه من المقرر بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري الذي يعمل عليه المعهد القومي للبحوث، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشار إلى وجود لقاح آخر يعمل عليه تحالف الجامعات المصرية ووزارة الزراعة، موضحًا أن نتائج تلك اللقاحات تظهر بعد أشهر من بدء التجارب الإكلينيكية على المرضى؛ لبدء الصناعة المصرية الحقيقية وليس مجرد الاستيراد ونقل التكنولوجيا من الخارج.