حكومة دبي تستهدف طرح هيئة الكهرباء والمياه في البورصة

قالت مصادر مطلعة إن حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة تعتزم بيع أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في البورصة، بقيمة سوقية تبلغ أكثر من 25 مليار دولار في صفقة قد تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ الإمارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الطرح العام الأولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قد يكون الأول في مسلسل طرح عدد من الشركات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة الإمارة.

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم الإمارة قد أعلن في وقت سابق من اليوم إن دبي ستبيع حصة من أسهم "ديوا" خلال الشهور المقبلة، حيث سيتم طرح الأسهم على "مراحل" بسبب حجم الهيئة الضخم.

وكانت إمارة دبي قد أعلنت أمس اعتزامها إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالية "في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم".

وقرر اجتماع لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي أمس الإثنين، تشكيل لجنة لإنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتأسيس محاكم خاصة بالأسواق المالية.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الذي ترأس الاجتماع، أن رؤية دبي هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).