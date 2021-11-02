جوارديولا: مباراة كلوب بروج أهم من مواجهة مانشستر يونايتد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي غدا الأربعاء أكثر أهمية من مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي يأمل في الاقتراب خطوة من الأدوار الاقصائية للبطولة الأوروبية حينما يستضيف بطل بلجيكا على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي 5 / 1 عندما التقى الفريقان قبل اسبوعين، ولكن المدرب جوارديولا لا يعتبر أن فوز فريقه مضمونا قبل مباراة الإياب.

وقال جوارديولا :"أعتقد أن هذه المباراة أكثر أهمية من مباراة مانشستر يونايتد".

وأضاف :"هذه المباراة تعطينا فرصة مذهلة للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. في الدوري الممتاز هناك العديد من المباريات، في دوري أبطال هناك ست مباريات فقط، ولا توجد مباريات كثيرة متبقية".

وأكد :"مباريات الجولة الثالثة والرابعة أكثر أهمية. متأكد للغاية أنهم سيعدلون الأشياء لمعاقبتنا.علينا أن نتكيف لنصبح أفضل. ستكون مباراة مختلفة تماما".

وخسر مانشستر سيتي بشكل مفاجئ أمام كريستال بالاس في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي ولكن جوارديولا يبقى سعيدا بالأداء الذي قدمه فريقه في الأسابيع الأخيرة.