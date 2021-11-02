نفت سفارة الصين بالقاهرة ما تم تداوله عن وجود أزمة في تخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ قائلة " أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرًا "إشعارًا حول القيام ما يلزم للحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق في فصلي الشتاء والربيع" .

وأوضحت السفارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه هناك سوء تفسير لما نشرته وزارة التجارية الصينية أنها "تشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة تلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ "، مؤكدة أن امدادات الضرورية اليومية كافية في الأماكن المختلفة.