صحة قنا تصدر بيانا حول وفاة ربة منزل أمام مستشفى قنا العام

أصدرت مديرية الصحة بقنا، بيانا، حول ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة ربة منزل أمام مستشفى قنا العام.

أوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه فور عرض الأمر علي صفحات التواصل وجه الدكتور عماد الطيب مدير التفتيش الفني بالمديرية وفريق التفتيش الفني بالمديرية بسرعة التحري والتحقيق في الأمر.

وقال تاوضروس، إنه طبقا للتقرير المعروض من التفتيش الفنى أنه في فجر يوم الأحد 31 اكتوبر وردت حالة ضابط شرطة مصاب فجرا وتم دخوله الاستقبال وقام الفريق المناوب بالتعامل مع الحالة.

وبعد ساعات ووفقا لإفادة فرد الأمن على بوابة المستشفى قامت سيارة خاصة ربع نقل بإنزال سيدة ويصاحبها سيدتان يرافقانها بجوار سور المستشفى ولم يقوما بإدخالها إلى المستشفى.

وأبلغ المواطنون الإسعاف والشرطة عن الحالة والتي حضرت بدورها لنقل الحالة.

وأضاف، "حضر قيادات قسم شرطة قنا إلى نقطة شرطة المستشفى قبل دخول الإسعاف إلى المستشفى، وحضرت سيارة الإسعاف بمصاحبة سيارة شرطة إلى المستشفى في تمام الساعة 9:17 صباحا حسب ما تم رصده بكاميرات المراقبة بالمستشفى، وتوقفت سيارة الإسعاف أمام نقطة الشرطة داخل المستشفى وعلى الفور تم استدعاء طبيبة الاستقبال لمناظرة الحالة داخل سيارة الإسعاف لبيان ما إذا كانت على قيد الحياة من عدمه".

وفور التأكد من وفاة الحالة تم تحرير الكشف الطبي برقم 4744 بتاريخ 31 أكتوبر، ونقل المتوفاة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وذلك وفقا لتعليمات النيابة والطب الشرعي السابقة بنقل جميع حالات الوفيات الجنائية إلى مشرحة المستشفى الجامعي وليس مشرحة مستشفى قنا العام بعد جائحة كورونا.

وتابع وكيل صحة قنا، أنه بمطالعة كاميرات المراقبة اتضح أن استقبال المستشفى لم يتوقف عن العمل طول يوم الأحد بالرغم من أن الاستقبال يتبع الجامعة في هذا اليوم.

وأضاف أن استقبال مستشفى الجامعة يعمل من الساعة الثامنة صباحا طوال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ويتم استقبال حالات الطوارئ بمستشفى قنا العام باقي أيام الأسبوع وذلك وفقا للتنسيق بين مستشفيات الصحة ومستشفيات الجامعة.

وجدد تاوضروس قوله بحرصه الدائم على جميع المرضى بالمحافظة، مؤكدا أن جميع المرضى متساوين في الخدمات والرعاية الصحية لهم.