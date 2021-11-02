التاريخ ينصف موسيماني أمام كارتيرون قبل القمة 123

تننظر جماهير الكرة المصرية يوم الجمعة القادم بـ «فارغ الصبر»، حيث سيحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على الزمالك عند الثامنة مساء في اللقاء الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز بطموحات مختلفة، حيث يسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للفوز من أجل تعطيل مسيرة الفريق الأبيض في بطولة الدوري واستعادة اللقب الغائب والمتوج به نادي الزمالك في النسخة الماضية.

كما يرغب الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لحسم الفوز أمام بطل دوري أبطال إفريقيا، لينفرد بصدارة الدوري الممتاز مبكرا ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب الذي حققه بعد غياب دام لمدة 6 سنوات.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني:

حيث التقى الفريقان في 4 مواجهات كانت أولهم في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا 2015 وفاز كاتيرون مع فريق مازمبي الكونغولي بنتيجة 3-1.

وفي مباراة الإياب حقق موسيماني، مدرب صن داونز الفوز بنتيجة 1-0، وغادر المسابقة ليتوج كارتيرون باللقب مع بطل الكونغو.

أما المباراة الثالثة فكانت وجاءت المواجهة الثالثة عندما فاز الأهلي على الزمالك، بثنائية محمد شريف، بينما أحرز محمود عبدالرازق شيكابالا هدف الأبيض الوحيد، في دوري الموسم الماضي.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فيها الأهلي مع الزمالك بهدف لمثله في الدور الثاني من بطولة في الموسم الماضي وكانت تحديدا يوم 10 مايو.