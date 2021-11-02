‏«vivo مصر» تطرح أحدث هواتفها الذكية Y21 فى السوق المصرية بسعة تخزين 64 جيجابايت

أطلقت شركة vivo مصر هاتفها الذكي الجديد (Y21)، وهو الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف Y فى يوم 25 أكتوبر الجاري. ويتميز الهاتف الذكي الحديث والعملي بأنه مزدوج الشريحة (شريحة «نانو» ووضع استعداد مزدوج) ، بالإضافة إلى عُمر بطارية طويل وتجربة مستخدم استثنائية وتصاميم متميزة.

أناقة الشكل وعملية الاستخدام يعيش أغلب المصريين حياة سريعة الوتيرة، تُشكِّل التكنولوجيا جانباً مهماً فيها؛ ولذلك فإن حجم هاتف vivo Y21 المثالي بسُمك 8 مم ووزن 182 جراما يساعد المستخدم على حمل الهاتف واستخدامه بكل سهولة. كما يُسهل هذا الهاتف الذكي الحديث عملية الانتقال من تطبيق لآخر بفضل شاشته الـ LCD متعددة نقاط اللمس، ذات قياس 6.51 بوصة ودقة 1600*720 بكسل (+HD) التي تمنح المستخدم صورةً غنية فائقة الوضوح. ويأتي هاتف Y21 بلونين متميزين وهما الأزرق الفضي والألماسي المتوهج.

بطارية طويلة العمر

وذاكرة داخلية كبيرة

يتميز الهاتف الذكي Y21 ببطارية طويلة العمر بقوة 5000 مللي أمبير/ ساعة وتقنية شحن سريع 18W Fast Charge ستساعد المستخدم على اجتياز أكثر الأيام انشغالاً بثقة ونجاح، ومع نظام التشغيل الحديث Funtouch OS11.1، سيسمح الهاتف الذكي Y21 بالتمتع بتجربة مستخدم فائقة السلاسة. بالإضافة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي البالغة 4GB + 1GB والذاكرة الداخلية التي تصل إلى GB64 ستسمح بسرعة الانتقال بين التطبيقات وإمكانية تخزين الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب والصور وغير ذلك.

كاميرا عالية الدقة لالتقاط

أسعد اللحظات

أصبح التصوير والتقاط الصور عالية الجودة من أهم النقاط التي يُركز عليها غالبية مستخدمي الهواتف الذكية الآن، ومع كاميرا Y21 الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل والتى تتضمن فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، سيساعد vivo Y21 المستخدم على التقاط أروع الصور وبأفضل جودة على الإطلاق، سواء كانت صورا عرضية «لاندسكيب» أو «بورتريه» أو مقاطع فيديو. كما سيمنح مستشعر البصمة الجانبى بهاتف Y21 ومستشعر التعرف على الوجه المستخدم القدرة على فتح الهاتف بحركة واحدة سَلسة.

تجربة مشاهدة استثنائية

تم تطوير وضع Ultra-Game Mode فى هاتف Y21 ليمنح المستخدم تجربة لعب سلسة، تساعده على الاستمتاع والفوز. وبفضل شاشة HD + Halo قياس 6.51 بوصة بتقنية in-cell المتطورة سيستمع المستخدم بتجربة مشاهدة ذات تفاصيل فائقة الوضوح وألوان غنية وحيوية لضمان تجربة استخدام متميزة سواء لمشاهدة أفلامه المفضلة أو اللعب. كما يعمل وضع حماية العينين على ترشيح الضوء الأزرق الضار مما يوفر المزيد من الراحة أثناء المشاهدة.

جودة فائقة بأسعار تنافسية

تمكنت شركة vivo بفضل تقنياتها الرائدة فى مجال التكنولوجيا من تطوير ميزات منتجاتها والعمل على تحسينها باستمرار. وتقوم العلامة التجارية بطرح أجهزتها المبتكرة ذات الشهرة العالمية فى السوق المحلية بأسعار تنافسية والتأكد من وصولها إلى المتاجر المصرية بأسرع وقت ممكن. وستتوفر هواتف vivo Y21 الذكية فى كافة المتاجر اعتباراً من يوم 25 أكتوبر الجارى، بأسعار تبدأ من 2990 جنيهاً مصرياً.

تعد vivo شركة تقنية عالمية رائدة قائمة على المنتجات، حيث تركز أعمالها الأساسية على الأجهزة الذكية والخدمات الذكية. تلتزم vivo بربط المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، من خلال تصميم هواتف ذكية مثيرة ومبتكرة، بالإضافة إلى الأجهزة المرافقة، فضلاً عن الخدمات التى تدمج التكنولوجيا والتفكير التصميمي بطرق فريدة ومبتكرة. وفقاً للقيم الأساسية للشركة، والتي تشمل الابتكار وتوجيه المستهلك و»benfen».

‏● نفذت vivo استراتيجية التنمية المستدامة مع رؤية أن تصبح مؤسسة عالمية رائدة وطويلة الأمد.

من خلال المقر الرئيسي فى الصين، وبدعم من شبكة من ١٠ مراكز للبحث والتطوير فى شنتشن ودونغقوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان وتايبيه وطوكيو وسان دييغو، تركز شركة vivo على تطوير وضع تقنيات المستهلك الفنى، بما فى ذلك الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافى وغيرها من التقنيات الحديثة. أنشأت vivo أيضاً خمسة مراكز إنتاج (بما فى ذلك مركز تصنيع معتمد للعلامة التجارية) فى جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا بمعدل إنتاج سنوي يقارب ٢٠٠ مليون هاتف ذكي. مؤخراً، قامت vivo بتوسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من ٤٠ دولة ومنطقة وهي مفضلة من قبل أكثر من ٤٠٠ مليون مستخدم حول العالم.

‏● «Benfen» هو مصطلح صيني يصف الموقف من القيام بالأشياء الجيدة بشكل صحيح وهو الوصف المثالى لمهمة vivo فى بناء تكنولوجيا للمستقبل.