ارتفعت صادرات مصر من "الألومنيوم ومصنوعاته" خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي بنحو 47%، لتسجل ما قيمته 567 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت "ألومنيوم ومصنوعاته" خلال 9 شهور لنحو 73 دولة؛ منها 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (جيبوتي - روسيا الاتحادية - ساحل العاج - كولومبيا - اتحاد ماليزيا ملايو سابقا - ملاوي - جنوب إفريقيا - هونج كونج - السنغال - الأرجنتين - سيراليون - بيرو - الكونغو برازفيل - تايلاند - الهند - جنوب السودان - أنجولا كابيندا وغينيا).

وأوضح التقرير أن نحو 7 دول استحوذت على 73.8 % من إجمالي صادرات الألمنيوم المصري تصدرها "إيطاليا"، والتي استحوذت على 43.6% من إجمالي الصادرات بما قيمته 247.485 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية "إسبانيا" مستحوذة على 6.8% بما قيمته 38.807 مليون دولار، تلتها "ألمانيا الاتحادية" بما قيمته 30.807 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال 9 شهور إلى "المغرب" بلغت 30.087 مليون دولار، فيما احتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الخامسة؛ من حيث الدول المستوردة بما قيمته 29.500 مليون دولار، تلتها "ليبيا" بما قيمته 28.109 مليون دولار، وجاءت "فرنسا" في المرتبة السابعة بنحو 14.912 مليون دولار، تلتها "الصين الشعبية" بنحو 14.550 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته إلى "السودان" نحو 11.473 مليون دولار.