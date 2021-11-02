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إيطاليا تسجل 2818 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 9:35 ص

سجلت إيطاليا 2818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و774 ألفا و783 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفا و120 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 89 مليونا و897 ألفا و561 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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