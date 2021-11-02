أيمن زيدان ينعي صباح فخري: آخر العمالقة يترجل عن صهوة الإبداع

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان السوري أيمن زيدان، المطرب الكبير صباح فخري، الذي توفي اليوم، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كم هو موجع رحيل الكبار، ها هو آخر العمالقة يترجل عن صهوة الإبداع.. الكبير صباح فخري وداعا".

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007؛ وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.