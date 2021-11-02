• وزير الآثار: إطلاق حملة دولية للترويج للمقصد السياحي المصري وإقامة العديد من الاحتفاليات الكبرى بالمحافظات المصرية

• المتحف الكبير لن يكون لعرض القطع الأثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن أنه سيتم الإعلان عن أحد الاكتشافات الأثرية الجديدة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر نحو 270 بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة من 25 دولة، قامت بالعديد من الاكتشافات الأثرية.

وأضاف، في تصريحات له على هامش بورصة لندن، أن هناك العديد من المشروعات الأثرية التي يتم العمل لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنها المتحف المصري الكبير، وقصر محمد علي بشبرا، كما أنه تم الانتهاء من أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وأشار إلى الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وكان أكبرها الكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2020، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 تابوت خشبي بمنطقة آثار سقارة ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام.

وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، قال إنه هذا المتحف يعد أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه سيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وأنه لن يكون متحفا لعرض القطع الأثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.

وأكد حرص الوزارة على تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها، فضلا عن الخدمات الإلكترونية التي تقدم للسائحين والعاملين بالقطاع، وذلك لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومنها إطلاق خدمة الرسائل النصية التي يتم إرسالها للسائحين فور وصولهم لمصر.

وتابع: "بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية، كما تم تفعيل خدمة نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول متاحف كل من شرم الشيخ والغردقة والمصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة".

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن " للترويج للمقصد السياحي المصري محلياً وعالميا وتقديم الخدمات للسائحين، كما أن الدولة المصرية بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للمقصد السياحي المصري، وإقامة العديد من الاحتفاليات الكبرى بالمحافظات المصرية المختلفة خلال الفترة القادمة، التي ستبدأ بالاحتفالية الكبرى التي سيتم إقامتها بمحافظة الأقصر للترويج للمحافظة وإبراز المقومات السياحية والأثرية بها.

وقال إن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية، مشيرًا إلى جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الوزارة تعمل دائما على دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة، والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل في زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح، مضيفا أن الدولة تسعى لتبني أنماط سياحية جديدة.

ولفت إلى أنه بداية من يوم الأربعاء الماضي، تم تسيير خط طيران جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وهو ما يأتي في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية مما يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية متنوعة وفريدة خلال زيارته لمصر.

وعن جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، تحدث الوزير عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى حرصها على تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها وجاري استكمال تطعيم باقي المحافظات.