محافظ دمياط تتابع مستجدات مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالي 219 تابع، خلال الاجتماع الذي ترأسته اليوم، بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير، الذي يعد الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة، وأيضاً ممثلي جهات الأوقاف والإدارة المركزية للموارد المائية والري.

تناول الإجتماع متابعة آخر التطورات بشأن قطع الأراضي، التي تم تخصيصها لإقامة مجمعات خدمات حكومية، وزراعية، وبيطرية، والبدء في تنفيذ هذه المشروعات، كما تابعت المحافظ مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ما تم إتخاذه من خطوات مُتعلقة بمشروعات تأهيل الكباري، بعدد من قرى كفر سعد.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض، على الموقف الحالي لبعض المشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على المعدلات التنفيذية الخاصة بهم، للتأكد من تنفيذهم طبقاً للاشتراطات الخاصة بكل قطاع، والجداول الزمنية المحددة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بإزالة كافة المعوقات التي تواجه أي مشروع، مشددة على جميع الجهات المعنية، بضرورة التنسيق فيما بينهم، لإتخاذ خطوات، ومعدلات تنفيذية سريعة، لتحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومي الهام، لتطوير الريف وتغطية جميع قرى مركز كفر سعد بالخدمات المختلفة.