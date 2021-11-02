المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ترسل مؤنا للنازحين في أفغانستان

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أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أول طائرة ضمن ثلاث طائرات سيتم إرسالها لأفغانستان تحمل مساعدات لمساعدة النازحين على تحمل أشهر الشتاء.

وقالت متحدثة باسم المفوضية، إن الطائرة كانت تحمل 33 طنا من المؤن للنازحين، وسوف تحصل كل أسرة على 25 كيلوجراما من المؤن تشمل بلاطا للأرضيات وبلاطا للجدران لاستخدامه كعازل للخيم والمنازل".

وأضافت المتحدثة أن الكثير من الأفغان الذين نزحوا بسبب القتال، خاصة في بداية العام، عادوا لقراهم، ولكنهم أيضا يعانون من نقص الامدادات لتحمل أشهر الشتاء.

ويذكر أن درجة الحرارة خلال فصل الشتاء تصل إلى سالب 25 درجة مئوية في أفغانستان.

ومن المقرر أن تصل طائرتان أخريان لكابول بحلول نهاية الاسبوع.

وكان العنف والصراع قد أدى لنزوح 5ر3 مليون شخص في أفغانستان، بينهم 700 ألف نزحوا هذا العام. وتهدف المفوضية الأممية لتوفير المساعدات لنصف مليون منهم.