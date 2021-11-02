 شقيق قتيل الإسماعيلية: لن نقبل العزاء حتى عودة الحق.. والقاتل كان بائع مخدرات - بوابة الشروق
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شقيق قتيل الإسماعيلية: لن نقبل العزاء حتى عودة الحق.. والقاتل كان بائع مخدرات


نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 12:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 12:30 ص

قال حسن دياب، شقيق المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، إنهم لن يتقبلوا العزاء في وفاة شقيقهم حتى تأتي الحكومة بحقه من قاتله، مشيرا إلى أن شقيقه ليس له أي علاقة بالقاتل وهذا ما يثير استغرابه في جريمة القتل.

وأضاف حسن دياب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة «القاهرة والناس»، أن شقيقه الراحل كان يبلغ من العمر 52 سنة ولديه 7 أبناء، قائلا: «أخويا كان مريض ومفيش أي مصلحة أو خلاف يربطه مع القاتل».

وكشف أن القاتل كان يبيع مخدرات ويتعاطى المواد المخدرة وليس مختل نفسيا، متابعا: «القاتل كان بيجي لى المحل وجالى تليفون أن أخويا اتقتل وأنا مستغرب القاتل عمل كده ليه واحنا منعرفش أي حاجة وأخي كان نازل يجيب مستلزمات لمنزله وقابله القاتل واعتدى عليه في الشارع».

وأمر النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ في الطريق العام بالإسماعيلية، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

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