روسيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1178 حالة وفاة و39008 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي أعلى حصيلة للوفيات تسجلها روسيا في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و593200 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 240871.

وتماثل 30905 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و412631 حالة شفاء.

وتخضع روسيا حاليا لعطلة عامة تمتد حتى السابع من نوفمبر لاحتواء الارتفاع في أعداد إصابات ووفيات كورونا.