 مصرع طالب ثانوي على يد زملائه بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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مصرع طالب ثانوي على يد زملائه بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:42 ص

لقى طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة شهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ، مصرعه على يد زملائه بمنطقة نابولي بوسط مدينة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا يفيد بمقتل إبراهيم طارق إبراهيم عطية طالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة شهيد السلام الثانوية على يد زملائه بالقرب من منطقة نابولي أثناء خروجهم من الدرس.

وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتبذل مباحث كفر الشيخ جهود مكثفة لكشف غموض الحادث ، وجاري تفريغ الكاميرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إبلاغ النيابة العامة.

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