التحقيق مع المتهم بدهس طالبة جامعية بجرار زراعي في الشرقية

تباشر جهات التحقيق بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية، تحقيقاتها مع سائق جرار زراعي؛ لاتهامه بدهس طالبة جامعية والتسبب في مصرعها في منطقة الزراعة بمدينة الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول فتاة تُدعى "تهاني ال"، 19 سنة، مقيمة بمركز أبو كبير، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين أن الطالبة كانت في طريقها للكلية، وأثناء وجودها بمنطقة الزراعة دهسها جرار زراعي وأودى بحياتها، فيما جرى ضبط سائق الجرار وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.