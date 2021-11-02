قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحًا أن الأعداد في شبه تسطيح خلال آخر أسبوعين.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن حالات كورونا لا تشهد تغيرات بشكل كبير خلال آخر أسبوعين، معقبًا: «التغيرات بنسبة 3.3% وهو ما يعني أننا في المعدلات الآمنة للغاية».



وأكد أن الوفيات والأعداد المصابة بفيروس كورونا أعداد طفيفة، مضيفًا: «معدل الزيادة الأسبوعي واليومي ليس سيئًا، وبعد شهر هناك تسطيح لقمة الهرم الأمر الذي قد يستمر على مدار شهر نوفمبر».



وتوقع وزير التعليم العالي، استمرار ذروة موجة كورونا الرابعة حتى نهاية الشهر الجاري ثم انكسار الأعداد مع أول ديسمبر، مؤكدًا أن هذا السيناريو يتماشى مع ما شهدته العديد من دول العالم.