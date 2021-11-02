مصطفي درويش يكشف عن صلة القرابة التي تجمعه بالفنانة سهير البابلي

طالب الفنان مصطفى درويش، جمهوره الدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي، بعد تعرضها لأزمة صحية؛ وكتب درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب السيدة سهير البابلي شقيقه زوجه خالي ادعولها بالشفاء".



وأعلنت نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي تفاصيل تعرضت والدتها لوعكة صحية بسبب مرض السكر، والتي تسببت في دخولها العناية المركزة منذ ٥ أيام.

وقالت "نيفين" إن الفحوصات التى أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب، وأصيبت علي اثرها بحالة هزال، وساءت حالتها الصحية منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وهو ما استدعى دخولها المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة.