سنغافورة تحظر كتابا يحتوي على رسوم مسيئة للنبي محمد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظرت سنغافورة كتابا يتناول الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر "مهينة"، يحتوي على رسوم نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية سابقا عن النبي محمد.

وأعلنت الهيئة الحكومية المشرفة على الإعلام والمطبوعات "إينفوكوم ميديا ديفيلوبمنت أوثوريتي" حظر بيع الكتاب الذي يحمل عنوان "الخطوط الحمر: الرسوم الكاريكاتورية السياسية ومكافحة الرقابة".

ووصفت الهيئة الكتاب بأنه "مدان" لأنه يحتوي على رسوم النبي التي نشرتها "شارلي إيبدو" وأثارت تظاهرات حاشدة وأعمال عنف.

وأوضحت أن "رسوم شارلي إيبدو المهينة ظهرت للمرة الأولى العام 2006 واعتبرت إلى حد بعيد غير مسؤولة وعنصرية".

وأشارت إلى أن الكتاب يحتوى على استشهادات مسيئة للمسيحية والهندوسية.

ويتعرض كل من يقوم باستيراد أو بيع أو نسخ مطبوعة تعتبر مدانة لغرامة قدرها خمسة آلاف دولار سنغافوري (3700 دولار أميركي) وعقوبة بالسجن سنة.

وكتاب "الخطوط الحمر" من تأليف السنغافوري شيريان جورج، الأستاذ الجامعي المتخصص في حرية التعبير والرقابة والذي يقيم حاليا في هونغ كونغ.



وصدر الكتاب في أغسطس عن دار "إم آي تي برس" ويحتوي على مقابلات مع رسامي كاريكاتور من أنحاء مختلفة من العالم تعرضوا للرقابة.