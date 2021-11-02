صحة كفر الشيخ: فحص 932 سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» خلال أسبوع

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفرق الطبية قدمت الخدمة وأجرت الفحوصات اللازمة لـ932 سيدة خلال الأسبوع الماضي، وتخطى العدد 51 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت "سلام" أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية لـ51697 سيدة حامل حتى الآن، مضيفة أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط.

وأشارت إلى تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي العلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، والتأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عامًا، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عددهم 182 فريقًا طبيًا موزعة على 11 إدارة.