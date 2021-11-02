رجائي عطية: بروتوكولات تعاون مرتقبة مع الجامعات المصرية لتدريب المحامين

كشف رجائي عطية نقيب المحامين، عن توجه النقابة لعقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة؛ لتوفير برامج التدريب والتطوير المهني الذي يضمن تطوير المحامين بدرجات قيدهم وملاحقة كل ما هو جديد.

وأكد عطية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين، أنه تم الاتفاق فعليا خلال مؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي، على ثلاث بروتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة ، وكلية الحقوق جامعة المنيا وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق.

وأضاف: "عقد بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة في علوم الإدارة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الضريبية، والعلوم التجارية، وتأسيس الشركات، والتمويل العقاري وغيرها من مجالات التعاون المشتركة".

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بالاستعانة الفورية بأساتذة الدرسات الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ لسرعة إنجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وتابع: "وضع كلمة الشباب التي ألقاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفوري وتطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب في أقرب وقت ممكن".

وقال إن التوصيات تتضمن التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين المصرية، وعمل بروتوكولات التعاون التي تساهم في دعم الشراكة في سبيل تحقيق العدالة.

وأوضح أن التوصيات تتضمن العمل على استعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية.

وكشف عن الدعوة إلى رأب الصدع في بنيان اتحاد المحامين العرب ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها.