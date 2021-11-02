السلطات التركية توقف 17 شخصا في إطار مكافحة داعش

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أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 17 شخصا بولاية قيصري وسط البلاد، في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية أطلقت حملة ضد أشخاص تبين أنهم يعملون لصالح "داعش" في سوريا والعراق.

وكان الموقوفون يعملون على توفير أماكن للإقامة لأعضاء التنظيم الذين دخلوا إلى تركيا وفقًا لتعليمات التنظيم.

وفي هذا الإطار شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة مداهمات متزامنة على عدد من المنازل، وأوقفت 17 شخصا.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المديرية العامة لأمن قيصري، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.