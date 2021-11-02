عضو مجلس الزمالك: شيكابالا يستطيع لعب مباراة القمة

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فجر حسام المندوه، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، مفاجأة بشأن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض.

وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «وزير الشباب والرياضة أخبرنا في مجلس النواب أن قرارات مركز التسوية والتحكيم ملزمة».

وأضاف: «شيكابالا يستطيع لعب القمة أمام الأهلي وعلى اتحاد الكرة التنفيذ فورا».

وكان اتحاد الكرة قد وقع عقوبة على محمود شيكابالا بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي، تفيد بالإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وتقدم نادي الزمالك بالاتماس وتم تخفيض العقوبة لـ8 مباريات وغرامة 250 ألفا.

ويأمل الزمالك في قبول اتحاد الكرة الالتماس الذي قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن قائد الفريق، خاصة أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.