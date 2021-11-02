حبس 9 متهمين بانتحال صفات ضباط للنصب على المواطنين في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، أمس الاثنين، حبس تشكيل مكون من 9 أشخاص 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وأمرت بتتبع زعيمهم "الهارب" لضبطه وإحضاره؛ لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من 3 أشخاص، مفاده أنهم توجهوا إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية.

وأضافوا أنه وعندئذ فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة، وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة، واصطحبوهم بسيارة أجرة "ميكروباص" إلى الطريق الدولي، في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، ثم أنزلوهم، ولاذوا بالهرب، وبحوزتهم المبلغ المالي.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير الجناة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "4 منهم لهم معلومات جنائية مُسجلة" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "هارب".

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين لهم، حيث ألقي القبض عليهم، عدا الشخص الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوين تشكيلاً تخصص في أعمال النصب على المواطنين، بأسلوب انتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر إلى دولته، عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة.

وبتطوير مناقشة المتهمين، أرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة، و3 سيارات، أحدهم أجرة "ميكروباص" و2 سيارة ملاكي، تم استخدامهم في ارتكاب الواقعة التي تحرر بها محضرًا إداريًا، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.