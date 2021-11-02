تحرير ٢٤ محضر متنوع خلال حملة لضبط حركة شوارع المنيا

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أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة والتي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدس المروري، تنفيذا لتوجيهات اللواء أوسامة القاضى محافظ المنيا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة بقيادة دكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات ومتابعة حالة النظافة، وأسفرت الحملة عن عمل ٢٤ محضر متنوع عبارة عن ٢٠ محضر مخالفة إجراءات احترازية وتم التصالح الفوري، 2 محضر نظافة، 2 محضر إشغال.