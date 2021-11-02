باحثان بالمركز القومي لبحوث الإسكان يحققان المركز الأول بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

حقق الدكتور حمادة شكري محمد الفخري، والدكتور محمود ممدوح مختار، الباحثان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مجال الهندسة بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، وذلك ببحث مشترك بعنوان: "تطوير مونة أسمنتية خفيفة الوزن من الأسمنت البورتلاندي - الحجر الجيري الأبيض: نحو مواد تكسية عازلة للحرارة، عاكسة لأشعة الشمس ومقاومة للحريق".

ونجح الباحثان في إنتاج مواد تكسية خفيفة الوزن، صديقة للبيئة، عازلة حراريا، عاكسة لأشعة الشمس، ومقاومة للحريق وفي نفس الوقت تتميز بقوة وأداء ميكانيكي مرتفع، وذلك للحد من استهلاك الطاقة الكهربية في المباني السكنية بمصر.

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان، اعتمد نتائج مشاركات الدورة الـ38 ، وأسماء الفائزين فيها من دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وأضاف أنه تنافس على فروع الجائزة 243 متسابقا، حيث تم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجان تحكيم متخصصة ضمت 147 محكماً من أكاديميين وأدباء وباحثين في حقول العلم والثقافة.

يشار إلى أن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم أنشئت عام 1983م برعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، حرصا على "إشاعة المعرفة وتحقيق تنمية ثقافية متميزة للمجتمع ودعم حركة البحث العلمي وإثراء الحياة الثقافية، ونشر البحوث والدراسات المتخصصة والأعمال الإبداعية".