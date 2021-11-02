بيليرين يدعم ريال بيتيس قبل مواجهة ليفركوزن في الدوري الأوروبي

شهد مران ريال بيتيس اليوم الثلاثاء، بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، عودة الظهير هيكتور بيلرين، ليصبح جاهزا للعب في ضيافة باير ليفركوزن الخميس المقبل ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

وقاد بيليجريني المران عقب منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الخسارة في الليجا أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب واندا متروبوليتانو، وذلك بهدف الاستعداد لهذا الأسبوع، الذي سيلعب فيه الفريق أيضا أمام إشبيلية في ديربي الأندلس على ملعب بينيتو فيامارين يوم الأحد المقبل.

وشارك في المران الظهير الأيمن الدولي هيكتور بيلرين، الذي كان قد غاب عن قائمة أتلتيكو بسبب مشكلات بالمعدة، ليتدرب بشكل طبيعي مع باقي زملائه.

كما تدرب أيضا لاعب الوسط الإيفواري بول أوكوكو بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب مشكلات بدنية في حين يستمر تدرب اللاعب فيكتور كاماراسا منفردا حيث يواصل التعافي من مشكلاته العضلية.

ويزور بيتيس ملعب ليفركوزن بهدف تحقيق الفوز والانفراد بالمجموعة السابعة بالدوري الأوروبي، أمام منافس يتقاسم معه الصدارة حاليا ولكل منهما سبع نقاط وإن كانت أفضلية فارق الأهداف في صالح الفريق الألماني.

ويأتي خلفهما سيلتيك الإسكلتندي بثلاث نقاط ثم فرينسفاروش المجري بدون نقاط.