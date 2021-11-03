سيراميكا يقرر التدريب على فترتين استعدادا لمواجهة المقاصة

بدأ الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، من خلال التدريب على فترتين للاستفادة من النشوة التي يعيشها الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي بالجولة الثانية من الدوري.

وخاض سيراميكا تدريبات الصباحية اليوم الثلاثاء ومن المقرر خوض فترة تدريبية أخرى مساء اليوم، لتجهيز اللاعبين لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدا الخميس.

وأكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، موضحا أن سيراميكا قدم بداية قوية هذا الموسم بحصد 4 نقاط في أول جولتين وخاصة بعد الفوز على الإسماعيلي وهو فريق كبير، قائلا إن شادي حسين مهاجم سيراميكا تلقى عدة عروض للرحيل ولكن النادي تمسك به.

وفاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.