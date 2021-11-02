تدهور جودة الهواء في مدينة لاهور الباكستانية مع بدء فصل الشتاء

ارتفعت جودة الهواء في مدينة لاهور الباكستانية لمستويات خطيرة مع بدء فصل الشتاء، ما دفع السلطات للسعى للتعامل مع الوضع الخطير.

وبلغت قيمة مؤشر جودة الهواء في مدينة لاهور 397، ما يجعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم أمس الاثنين، وفقا لهيئة اي كيو إير البيئية.

ويذكر أن تسجيل قراءة أكثر من 300 يعنى وضع خطير. وهذه لا تعد أول مرة تتجاوز قراءة مؤشر جودة الهواء مستوى الخطر في لاهور، التي بها أكثر من 10 ملايين نسمة.

وقال شا ضياء برويز، المسؤول عن مكافحة التلوث في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "تم إقرار إجراءات صارمة للحد من ارتفاع مستوى التلوث".

وفرضت السلطات غرامات كبيرة على السيارات غير الصالحة ونقلت المئات من الوحدات الصناعية لخارج المدينة، كما أغلقت عشرات الوحدات الأخرى التي لم تلتزم بتعليمات إدارة الحماية البيئية.

مع ذلك، لم تحقق الإجراءات المرجو منها خلال الأعوام الماضية. ويلقى الآلاف من الأشخاص حتفهم سنويا بسبب أمراض متعلقة بالتلوث.

وأرجع خبراء في مجال المناخ تدهور جودة الهواء إلى الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى قرب باكستان من دولتي الصين والهند الصناعيتين بدرجة كبيرة.