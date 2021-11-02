قنصل عام فرنسا بالإسكندرية يصف علاقات بلاده بمصر بالقوية والممتازة

وصف قنصل عام فرنسا بالاسكندرية محمد نهاض، علاقات بلاده بمصر بالقوية والممتازة، مشيرا إلى أنها تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال نهاض - في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط مساء اليوم "الاثنين"- إن هناك تواصلا دائما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره ايمانويل ماكرون بما يعزز العلاقات الثنائية وينميها.

وتطرق القنصل الفرنسي - في تصريحه على هامش مؤتمر للإعلان عن تفاصيل "أيام التراث السكندري" الذي سيبدأ في ١٢ نوفمبر الجاري وحتى ٢٠ من نفس الشهر - إلى الحديث عن مكانة مدينة الاسكندرية، مشيرا إلى أنها مركز ثقافي وحضاري هام وتمتلك تاريخا عريقا.

كما أكد على قيمة وأهمية برنامج أيام التراث السكندري، والذي يقام بمشاركة فنانين جدد، منوها إلى أن برنامج العام الجاري سيضم فعاليات متنوعة ولقاءات ومعارض وزيارات لمواقع هامة وتراثية.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذه مركز الدراسات السكندرية ويدعمه المعهد الثقافي الفرنسي ويشارك فيه جهات عديدة، ويتضمن مجموعة من الأنشطة المميزة.

كما لفت إلى أنه يجري حاليا الإعداد لبرنامج العام المقبل للمعهد الفرنسي، والذي من المقرر أن يضم فعاليات متنوعة.