تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من منزل الفنانة نادية الجندى بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.



وتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة نادية الجندى، مفاده تعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة، واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار هاربة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمة واقتيادهم لديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.