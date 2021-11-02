مصطفى قمر يحضر حفل زياد برجي بمهرجان الموسيقى العربية

حرص المطرب مصطفى قمر على حضور حفل المطرب اللبناني زياد برجي، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية.

وافتتح المطرب اللبناني زياد برجي حفله، بأغنية "شو حلو"، وذلك بثاني أيام الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وافتتحت أمس فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان الموسيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وبحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة، ووزير التموين.

كما حرص على الحضور الفنانة سميرة عبدالعزيز، والإعلامية مشيرة خطاب، والكاتبة فاطمة ناعوت.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.