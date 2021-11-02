بروتكول تعاون بين غرفة المنشآت السياحية والمعهد العالي للسياحة والفنادق

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، لمدة عامين؛ لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال والارتقاء بالمستوى المهني لطلبة المعهد.

ووقع البرتوكول كل من عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ممثلاً عن الغرفة، والدكتورة عزة مسعود رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، بحضور هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، والدكتورة سارة النعماني مديرة وحدة التدريب بالمعهد، و أسماء سامي مدير عام المكتب الفني لعميد المعهد.

ويهدف البروتوكول إلى استفادة المعهد من خبرات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء جمعيتها العمومية، المتقدمة في مجالات التنمية البشرية، بالإضافة إلى استخدام أحدث نظام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في كافة المجالات والتخصصات، خاصة أن المعهد يهدف إلى تحقيق التميز من خلال دعم وتطوير الكوادر البشرية.

ويقضي البروتوكول بتفعيل دور المعهد العالي للسياحة والفنادق، في عقد المؤتمرات والندوات عبر المشاركات المجتمعية بين ممثلي قطاع المنشآت والمطاعم السياحية فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، لنشر الوعى السياحى والتوعية بأهمية السياحة و مردودها على الإقتصاد المصرى لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علمياً وعملياً ، وذلك بمقر المعهد او مقر الغرفة أو بالمنشآت التابعه لهما، على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق او بأسعار متميزه تشجيعا لهذا النمط .

وكذلك تعاون الغرفة مع المعهد فى إقامة العديد من الدورات التدريبية للطلبة بالمنشآت الأعضاء في الغرفة بمجالات شعبة الضيافة بالمعهد، من بينها إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، وجودة وسلامة الغذاء، وتطبيق مفاهيم الجودة والأيزو في الأغذية والمشروبات.

وأكد عادل المصري حرص الغرفة على دعم قطاع التعليم السياحي بالخبرات المتاحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مشيراً إلى أن التعليم هو الأداة الرئيسية لتنفيذ استراتيجيات الدولة، والوسيلة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهلة بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأشار المصري إلى أن الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة مع الكيانات التعليمية السياحية تهدف إلى إكتساب الطلاب المهارات والخبرات، بتدريب طلاب المعهد التابعين عملياً فى مجال السياحة والضيافة من خلال أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق قدراً كبيراً من الثقافة والمعلومات.

وقالت الدكتورة عزة مسعود إننا مؤسسة تعليمية تربوية تهدف إلى تحقيق التميز في مجالات التعليم والتدريب، وتخريج أجيال واعية سلاحها العلم والمعرفة لتحمل راية المسئولية نحو مستقبل أفضل، وهو ما يتطلب الاستعانة بإمكانيات وخبرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السياحي لتحقيق معايير التطوير والجودة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الفني السياحي وبمستوى خريجيه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأأضافت أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الجهات المنظمة والحاكمة للعمل السياحي في مصر نستهدف منها التعرف على المتغيرات العالمية التي شهدتها صناعة السياحة والضيافة مثل التطور التكنولوجي، التطور المعرفي، وتأثير كل منها على مجال التعليم ودور التعليم الفنى السياحي لمواجهة هذه المتغيرات، فضلاً عن كونها تُعد جسور الشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الاحتياجات الفعلية للصناعات المتخصصة وسوق العمل.