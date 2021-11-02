موسكو: مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة انبعاثات الاحتباس الحراري

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن موسكو وواشنطن تعتزمان التعاون في مجال مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال فيرشينين، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء: "خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون المناخ جون كيري، إلينا، اتفقنا على مواصلة العمل في الإطار الثنائي على مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ".

وأوضح أن تلك الملفات "ستضم مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواسطة الأقمار الصناعية، والغابات، والزراعة، والمساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات التنمية الطويلة الأمد في إطار اتفاقية باريس، والاستخدام الفعال للطاقة، وتمويل برامج المناخ، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المناخ".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، فقد زار روسيا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو الماضي، وأجرى مباحثات حول قضايا المناخ مع المسؤولين الروس، خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الروسي الخاص لشؤون المناخ رسلان إديلجيرييف.