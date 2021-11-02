مجدي أبو فريخة رئيسا لاتحاد السلة بالتزكية

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اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة عصر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد من أجل اعتماد الميزانية واختيار مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة من 2021 إلى 2024.

وحضر الاجتماع 34 هيئة من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 43 يحق لهم الحضور وخلال الاجتماع تمت الموافقة على البنود المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع.

ووافق السادة أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع على فوز السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المرشحين للدورة الانتخابية 2021-2024 بالتزكية.

وبانتخاب مجلس الإدارة الجديد أصبح التشكيل كالتالي:

مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة

عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة

المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة

إيهاب محسن عضو مجلس إدارة

رحاب الغنام عضو مجلس إدارة

حسين البشبيشي عضو مجلس إدارة

محمد فتحي عضو مجلس إدارة

حمدي المناع عضو مجلس إدارة

كما وافقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق والميزانية المنتهية وتقرير المراقب العام للاتحاد المصري لكرة السلة.