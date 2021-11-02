متحف شرم الشيخ يحتفي بالذكرى الأولى لافتتاحه

أقام متحف شرم الشيخ احتفالية كبرى داخل قاعة التهيئة المرئية، بمناسبة بمرور عام على افتتاحه، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ولفيف من أساتذة جامعة الملك سالمان الدولية، وقيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وانطلقت الاحتفالية بعرض لمواهب قصر ثقافة شرم الشيخ، تلاها عرض فيديو عن الحضارة المصرية القديمة، ثم فقرة غنائية أحد المواهب الصاعدة بشرم الشيخ، وعزف مقطوعة موسيقية لفنان صغير صاعد.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير المتحف، إن الحفل اختتم بعرض فيديو عن انجازات المتحف لهذا العام وتقديم الدروع الضيوف.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن متحف شرم الشيخ يعد أول متحف أقيم بجنوب سيناء، على مساحة 191 ألف متر مربع، ويتكون من 3 قاعات رئيسية،هم قاعة الحياة اليومية والبرية، وقاعة الحضارات، و قاعة العصر الحديث.

وأكد أن قاعة الحياة اليومية والبرية، تتضمن الحيوانات المقدسة للمعبود حورس، والمعبودة باستت، والمعبود خنوم، والمعبود سوبك، والمعبود نحوت، والمعبودة سخمت، ومقبرة تابوت الأميرة الكاهنة ماعت كارع، ونماذج مختلفة لمراكب مصرية قديمة مثل مركب دهشور للملك سنوسرت الثالث.

وتابع : " أن الممر الملكي للملك " نختنبو"، يضم رأس تمثال الملك رمسيس الثاني، والممر الملكي للمعبودة "حتحور"، وبه تمثال الملكة حتشبسوت، وتمثال الملك تحتمس الثالث وزوجته".

وأضاف أن قاعة الحضارات تضم تماثيل الفلاسفة، و وقطع موزايبك نادرة من القرن الرابع قبل الميلاد، وتماثيل التناجرا، وطريق الحرير، والتراث السيناوي، و 11 قطعة من كنوز مقبرة توت عنخ أمون.

وعن قاعة العصر الحديث، قال إنها تضم حجرة الأميرة "شويكار" ومقتنيات الأسرة المالكة، ونياشين من العصر الملكي.

وأشار إلى أن المتحف على مدار عام استقبل عدد كبير من الزائرين من مختلف جنسيات العالم، والعديد من الوفود الإعلامية الدولية والشخصيات رفيعة المستوى، إضافة إلى استقبال طلاب مدارس شرم الشيخ بكافة المراحل التعليمية، وطلاب جامعة الملك سلمان، وتنظيم ورش عمل فنية للطلاب، إضافة إلى تنظيم زيارات افتراضية على برنامج TEAMS لمدارس شرم الشيخ.