قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل، على خلفية اتهامه بقتل شاب في العقد الثالث من عمره، طعنا خلال مشاجرة ، بسبب خلافات بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية على إثرها سدد المتهم عدة طعنات نافذة ليسقط المجني عليه أرضا ويلفظ أنفاسة الأخيرة.

وتلقى مأمور مركز أبو النمرس إشارة من أحد المستشفيات بوفاة شخص متأثر بإصابته بطعنتين بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وآخر تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية، على إثرها اعتدى الطرف الثاني عليه بآلة حادة، وسدد له طعنتين الأولى في الصدر والثانية بالساق اليسرى .

ونقل المجني عليه إلى مستشفى أم المصريين ومنها إلى قصر العيني ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وضبط الاداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.