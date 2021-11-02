إيلون ماسك: تسلا لم توقع عقدًا مع هيرتز حتى الآن

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن عملاق صناعة السيارات الكهربائية لم توقع حتى الآن عقدًا مع شركة هيرتز.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن ماسك قوله إن تسلا لم توقع عقد تأجير 100 ألف سيارة كهربائية مع هيرتز.

وبلغت القيمة السوقية لتسلا تريليون دولار لأول مرة منذ أسبوع بعد أن أعلنت هيرتز أنها ستوسع أسطولها من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات "بطلب أولي 100 ألف سيارة تسلا بحلول نهاية عام 2022".

ويستهدف ماسك وفقا لتقارير تحقيق نموا سنويا في المبيعات يصل إلى 50٪ في المتوسط، ليصل إلى 20 مليون سيارة سنويًا وسيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم المبيعات الحالي للشركات "فولكسفاجن" و"تويوتا موتور" معًا.