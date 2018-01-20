الداخلية: ضبط 79 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 51 ألف حكم خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 79 قطعة سلاح ناري، و53 قضية مخدرات ونفذت 51 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 79 سلاح ناري بحوزة 54 متهم شملت (9 بنادق آلية، 8 بنادق خرطوش، 15 طبنجة، 47 فرد محلي، 86 طلقة مختلفة الأعيرة، 35 خزينة متنوعة، 161 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء علاء الدين سليم، 51 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 153 قضية مخدرات بحوزة 161 متهم ضُبط خلالها 58 كيلو مخدرات متنوعة، و3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، و17 متهما هاربا، و14 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و331 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية.

وفحصت الحملات 32 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.