أكد وزير البترول طارق الملا، أن البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز شهدت توسعات كبيرة منها على سبيل المثال زيادة طاقات خطوط المنتجات البترولية بنسبة 90%، وكذلك زيادة طاقات استيعاب الموانئ بنسبة 85%، مشيرا إلى أنه تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من المواد البترولية، وتحقيق معدلات توصيل للغاز الطبيعى غير المسبوقة.

وقال الملا، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والإنجازات"، إنه فى إطار التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود صديق للبيئة للسيارات فقد بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي المضغوط حتى 30 سبتمبر الماضى بلغ 387 ألف سيارة منها 183 ألف خلال السبع سنوات السابقة.

وكشف الملا عن تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بعد استمرار العجز لعدة سنوات كما تم تحقيق أرقام غير مسبوقة فى إجمالى الاستثمارات بلغت 1,18 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021، لافتا إلى مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الاجمالى 2019/2020 بلغت 24% وهو الأعلى بين كافة القطاعات.