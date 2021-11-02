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تقرير: وفد من المخابرات الإسرائيلية زار الخرطوم الأسبوع الماضي

علم السودان
علم السودان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 9:14 ص

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن وفدا اسرائيليا من مسؤولي جهاز المخابرات (الموساد) التقى مسؤولا عسكرياً في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي ، عقب الانقلاب العسكري في البلاد

وأفادت صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، بدون ذكر مصدر لتقريرها، بان هدف الوفد لم يكن التوسط بين طرفي الصراع ، ولكن لفهم الوضع في السودان ، الذي عملت إسرائيل معه على تطبيع العلاقات كجزء من "اتفاقات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

يشار إلى أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

كان السودان، وقع في شهر كانون ثان/يناير الماضي رسميا مع الولايات المتحدة على "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.


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