اليابان تدرس تخفيف إجراءات الحجر الصحي لرجال الأعمال المحصنين ضد كورونا

ذكرت مصادر مطلعة في اليابان، أن الحكومة تدرس تقليص فترة الحجر الصحي، للمسافرين من رجال الأعمال إلى اليابان من 10 إلى 3 أيام للأشخاص المحصنين ضد كورونا، وهو تغيير رئيسي في سياسة اليابان والتي من المرجح أن تعزز التبادل الاقتصادي.

وأضافت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر سريان القواعد الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وكانت الحكومة اليابانية تطلب فيما سبق من القادمين من الخارج، الخضوع للحجر الذاتي لمدة 14 يوما في إطار جهود الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة المدة إلى 10 أيام للأشخاص المحصنين ضد كورونا بلقاحات فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا المعتمدة لدى اليابان.

وبموجب القواعد الجديدة، تطلب السلطات من رجال وسيدات الأعمال القادمين إلى اليابان الخضوع للحجر الذاتي لمدة 3 أيام، على أن يسمح لهم من اليوم الرابع باستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى المطاعم، إذا أثبت الفحص عدم إصابتهم بفيروس كورونا.