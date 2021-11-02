محافظة الجيزة: غلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان إلى الطريق الدائري لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محـور الزمـر سابقا" بالبدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ونوهت محافظة الجيزة، فى بيان لها، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة (30 ) يوما فقط إبتداء من الساعة ١٢صباح غد الثلاثاء و حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق اول ديسمبر القادم على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

واوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلـة المرورية الآتية:

بالنسبة لحركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل " المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها " .

السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفه .

- استكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير " الكائن أسفل محـور صفط اللبن " وصولا إلى المطلـع المـؤدى لمحـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها .

كما نوهت محافظة الجيزة بان المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير "بالدقى " يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها .

وأشارت المحافظة الى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.