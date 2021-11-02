فرنسا وبريطانيا يجتمعان في باريس لبحث نزاع ترخيص الصيد الخميس المقبل

أعلن قصر الإليزيه، أنه تقرر عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وبريطانيا الخميس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث أزمة نزاع ترخيص الصيد بين البلدين بعد خروك المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء: إن هذا اللقاء الثنائي يأتي في إطار إعطاء فرصة للحوار مع السلطات البريطانية وذلك بعد تأجيل العقوبات الفرنسية التي كان من المقرر فرضها على المملكة المتحدة في سياق نزاع ترخيص الصيد بعد الخروج من بريكست.

وكانت المملكة المتحدة قد أمهلت أمس الاثنين السلطات الفرنسية 48 ساعة للتراجع عن "تهديداتها" المتعلقة بأزمة حقوق الصيد البحري، ملوحة باللجوء إلى إجراء قانوني بموجب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، حسبما قالت وزيرة الخارجية البريطانية.

يذكر أن فرنسا قد أصدرت الأربعاء الماضي قائمة بعقوبات قالت إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، في حال ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد البحري مع بريطانيا وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الكهرباء إلى المملكة المتحدة.